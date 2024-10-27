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لبنان

قُتلوا بنيران "الحزب".. إسرائيل تعلن عن مقتل المزيد من عناصرها وهذه هوياتهم

Lebanon 24
27-10-2024 | 04:47
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أعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي تحت بند سُمح بالنشر، مقتل ضابط و3 جنود في الكتيبة 8207، لواء ألون (228) وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة خلال معركة في جنوب لبنان.
 
وفي التفاصيل، فإنّ القتلى هم النقيب (احتياط) الحاخام أبراهام يوسف غولدبرغ، 43 عاماً، من القدس، حاخام عسكري في الكتيبة 8207، لواء ألون (228)، سقط في معركة في جنوب لبنان.
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بالاضافة إلى الرائد (احتياط) جلعاد المالح، 30 عاماً، من القدس، مقاتل في الكتيبة 8207، لواء ألون (228).

والنقيب (احتياط) عميت حيوت 29 سنة من حيفا، قائد فصيلة في الكتيبة 8207 لواء ألون (228).

والرائد (احتياط) إلياف عمرام أبيتبول، 36 عاماً، من إيتان، نائب قائد السرية في الكتيبة 8207، لواء ألون (228).

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