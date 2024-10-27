أدرعي يزعم: سنكشف ما هناك تحت مستشفى الساحل

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "اكس": "بعد قليل سنكشف معلومات مهمة عن ملجأ أموال وذهب حزب الله تحت مستشفى الساحل في الضاحية الجنوبية لبيروت وسندحض أكاذيب حزب الله".

وزعم:" أيها الإعلاميون اللبنانيون سنساعدكم في تحديد ما حاول حزب الله اخفائه عنكم.. تابعوا".