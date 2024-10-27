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لبنان

أدرعي يزعم: سنكشف ما هناك تحت مستشفى الساحل

Lebanon 24
27-10-2024 | 04:50
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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "اكس": "بعد قليل سنكشف معلومات مهمة عن ملجأ أموال وذهب حزب الله تحت مستشفى الساحل في الضاحية الجنوبية لبيروت  وسندحض أكاذيب حزب الله".
 
وزعم:" أيها الإعلاميون اللبنانيون سنساعدكم في تحديد ما حاول حزب الله اخفائه عنكم.. تابعوا".
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