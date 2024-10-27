أدرعي يزعم: سنكشف ما هناك تحت مستشفى الساحل

#عاجل بعد قليل سنكشف معلومات مهمة عن ملجأ أموال وذهب حزب الله تحت #مستشفى_الساحل في ضاحية بيروت الجنوبية وسندحض أكاذيب حزب الله - أيها الإعلاميون اللبنانيون سنساعدكم في تحديد ما حاول حزب الله اخفائه عنكم. تابعوا pic.twitter.com/n2y556QjrV
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 27, 2024
#عاجل بعد قليل سنكشف معلومات مهمة عن ملجأ أموال وذهب حزب الله تحت #مستشفى_الساحل في ضاحية بيروت الجنوبية وسندحض أكاذيب حزب الله - أيها الإعلاميون اللبنانيون سنساعدكم في تحديد ما حاول حزب الله اخفائه عنكم. تابعوا pic.twitter.com/n2y556QjrV