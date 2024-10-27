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لبنان

وزير خارجية مصر بحث مع عراقجي الجهود المبذولة لوقف العدوان على لبنان

Lebanon 24
27-10-2024 | 05:25
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أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي ضرورة منع التصعيد واتخاذ خطوات تسهم في تحقيق التهدئة، وعدم استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية تؤدى إلى تداعيات وخيمة على شعوب المنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزير بدر عبد العاطي مساء أمس السبت مع عباس عراقجي وزير خارجية إيران للوقوف على آخر التطورات فيما يخص العدوان الإسرائيلي على إيران، وفق بيان لمكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم الأحد.
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ووفق البيان، جدد عبد العاطي إدانة مصر لكل الإجراءات والسياسات الأحادية والاستفزازية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الوضع بها.

كما تم بحث الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد عبد العاطي على مواقف مصر المبدئية بضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد دون أي إملاءات. (سكاي نيوز)

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