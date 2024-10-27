اللواء خير تابع مع القاضي عبود موضوع النزوح الى العاصمة بيروت

عقد الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير اجتماعاً مع غرفة ادارة الكوارث والازمات في محافظة مدينة بيروت برئاسة المحافظ القاضي مروان عبود.

وذكر بيان بعد الإجتماع إنه "تمت خلاله متابعة تصاعد وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانية ومتابعة موجات النزوح بإتجاه العاصمة بيروت، وتنفيذ الخطط المعدة مسبقاً للاستجابة لعمليات الاغاثة وتوجيه النازحين الى نقاط التجمع ومنها الى مراكز الإيواء في مدينة بيروت"، وأضاف: "لقد تم حتى تاريخه تأمين زهاء 55 ألف نازح في 169 مركز ايواء عملت الهيئة العليا للاغاثة على تامين احتياجاتهم لتعمل ادارة الكوارث والأزمات الى ايصالها للمستحقين والمراكز".

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وتابع: "كذلك، سلمت الهيئة العليا للإغاثة ما يقارب العشرة الآف من البطانيات ومستلزمات المنامة بشكل عاجل، للمساعدة على مواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها على الأخوة الضيوف في مراكز الإيواء ضمن نطاق محافظة بيروت والمحافظات الاخرى والعمل جار على تأمين احتياجات التدفئة في المناطق الجبلية، بناء على توجيهات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي".

وختم: "إن الهيئة العليا للإغاثة على استعداد تام لتلبية كافة احتياجات النازحين المقيمين في كافة المحافظات اللبنانية".