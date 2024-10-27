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لبنان

سفير الاردن استقبل في مطار بيروت طائرة إغاثية محملة بالمساعدات من بلاده

Lebanon 24
27-10-2024 | 06:20
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استقبل سفير الاردن وليد الحديد صباح اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي، طائرة سلاح الجو الملكي الاردنية المحملة بالمساعدات الاغاثية.

وكان في استقبال الطائرة، بحسب ما جاء في بيان للسفارة الاردنية، من الجانب اللبناني العميد غالب كنعان مندوبا عن قائد الجيش الذي عبر عن الشكر والامتنان لملك الاردن للدعم المستمر للبنان .
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