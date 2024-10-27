Advertisement

لبنان

تصريح إسرائيليّ جديد عن "حزب الله"... ماذا قال أحد الوزراء؟

Lebanon 24
27-10-2024 | 06:27
A-
A+
Doc-P-1269115-638656292311963846.png
Doc-P-1269115-638656292311963846.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه "في الجنوب توقفت حماس عن العمل كمنظومة عسكرية وفي الشمال حزب الله ما زال يتكبد الخسائر". 
 
وأضاف: "حماس وحزب الله لم يعودا أداة فعالة يمكن لإيران استخدامها ضدنا". 
Advertisement
 
وتابع قائلاً: "علينا تقديم تنازلات مؤلمة لإعادة الرهائن". 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:47 | 2024-10-27
10:40 | 2024-10-27
10:17 | 2024-10-27
10:12 | 2024-10-27
09:39 | 2024-10-27
09:36 | 2024-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24