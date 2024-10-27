تصريح إسرائيليّ جديد عن "حزب الله"... ماذا قال أحد الوزراء؟

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه "في الجنوب توقفت حماس عن العمل كمنظومة عسكرية وفي الشمال حزب الله ما زال يتكبد الخسائر".

وأضاف: "حماس وحزب الله لم يعودا أداة فعالة يمكن لإيران استخدامها ضدنا".

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وتابع قائلاً: "علينا تقديم تنازلات مؤلمة لإعادة الرهائن".