Advertisement

لبنان

الجيش تسلّم الشحنة الأولى من هبة الوقود القطرية الثانية

Lebanon 24
27-10-2024 | 06:57
A-
A+
Doc-P-1269125-638656307372611676.png
Doc-P-1269125-638656307372611676.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "تسلّم الجيش اللبناني الشحنة الأولى من هبة الوقود القطرية الثانية التي قدمتها دولة قطر مشكورة وصندوق قطر للتنمية، بهدف دعم قدرات المؤسسة العسكرية لمواجهة الصعوبات في المرحلة الراهنة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فرنسا وقطر تتحركان لوقف العدوان الاسرائيلي.. مؤتمر باريس لمساندة الدولة اللبنانية وتقوية الجيش
lebanon 24
27/10/2024 16:50:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يصدر بيانا بشأن الهبة المالية القطرية
lebanon 24
27/10/2024 16:50:53 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال 48 ساعة.. ما هو عدد الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيليّ في معارك جنوب لبنان؟
lebanon 24
27/10/2024 16:50:53 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: مقتل 22 جنديا وضابطا في الجيش الإسرائيلي في معارك جنوب لبنان وغزة خلال الأسبوع الأخير
lebanon 24
27/10/2024 16:50:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

قطر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:47 | 2024-10-27
10:40 | 2024-10-27
10:17 | 2024-10-27
10:12 | 2024-10-27
09:39 | 2024-10-27
09:36 | 2024-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24