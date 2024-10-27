الجيش تسلّم الشحنة الأولى من هبة الوقود القطرية الثانية

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "تسلّم الجيش اللبناني الشحنة الأولى من هبة الوقود القطرية الثانية التي قدمتها دولة قطر مشكورة وصندوق قطر للتنمية، بهدف دعم قدرات المؤسسة العسكرية لمواجهة الصعوبات في المرحلة الراهنة".

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