إسرائيل تزعم إغتيال 3 قياديين في "حزب الله"... هذه هويتهم

#عاجل 🔻 خلال 24 ساعة: جيش الدفاع قضى على قائد قطاع بنت جبيل وخليفته في حزب الله



🔸أغارت طائرات سلاح الجو أمس الأول وبتوجيه استخباري من القيادة الشمالية وقضت على المدعو أحمد جعفر معتوق قائد قطاع بنت جبيل في حزب الله.



🔸بعد يوم واحد هاجمت طائرات حربية وقضت على خليفته أيضًا.… pic.twitter.com/zQJWeolE6k