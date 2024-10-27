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لبنان

إسرائيل تزعم إغتيال 3 قياديين في "حزب الله"... هذه هويتهم

Lebanon 24
27-10-2024 | 07:42
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زعم المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن سلاح الجو الإسرائيلي اغتال أحمد جعفر معتوق، قائد قطاع بنت جبيل في حزب الله يوم الجمعة. 
 
وأدعى أن الجيش الإسرائيلي اغتال أيضاً خليفة معتوق وقائد المدفعية في قطاع بنت جبيل في حزب الله. 
 
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