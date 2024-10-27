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لبنان

تحطيم تمثال الأمير مجيد أرسلان في خلدة... شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
27-10-2024 | 07:39
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أقدم مجهولون على تحطيم تمثال الأمير مجيد ارسلان في منطقة خلدة.
 
 
وقد فتحت القوى الأمنيّة تحقيقاً بالحادثة لتحديد هويّة الفاعلين.
 
 
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وهاب
 
إلى ذلك، قال رئيس حزب "التوحيد العربيّ" وئام وهاب عبر حسابه على منصّة "إكس": "الاعتداء على تمثال بطل الاستقلال الأمير مجيد إرسلان إعتداء على كرامتنا جميعاً. نطالب القوى الأمنية بإلقاء القبض على الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم. عندما تزداد مساعي الفتنة تصبح حتى تماثيل الرموز التي لم تشارك في الحروب مزعجة".
 
 
التوحيد العربي
 
واستنكرت امانة الاعلام في حزب "التوحيد العربي"، "الإعتداء المشبوه على تمثال بطل الاستقلال الأمير مجيد ارسلان".

وقالت في البيان:" إن أعمال التعرض لتماثيل الرموز الوطنية التي يقوم بها  خفافيش الليل من الموتورين والمندسين، تنم عن نوايا خبيثة لإشعال نار الفتنة، كما أن الفلتان الأمني مرفوض بكل أشكاله"، داعية الأجهزة الأمنية الى "عدم التساهل مع المرتكبين".

وإذ طالب الحزب الجميع برفع الغطاء عن أي متورط ، أكد أن "العبث بالأمن خط أحمر، وهذه مسؤولية الدولة كما هي مسؤولية المجتمع للَجم هذه الظواهر والتوعية وضبط ردّات الفعل، صونًا لأهلنا ومناطقنا وحفاظًا على ما تبقى من استقرار".
 
 
 
شقير 
 
 
واستنكر رئيس تجمّع "كلنا بيروت" الوزير السابق محمد شقير، حادثة تحطيم تمثال أرسلان في منطقة خلدة. ورأى أن "هذا العمل الجبان لا يمكن أن ينال من قيمة ورمزية رجل الاستقلال المير مجيد ولا من عائلته المعروفة بوطنيّتها، بل يشكل إساءة لكل اللبنانيين الشرفاء، الذين يحفظون ويقدرون نضالات هذا الرجل، الذي قدّم مع خيرة قادة لبنان أثماناً كبيرة من أجل استقلال هذا البلد وحريته وكرامة شعبه".

وقال شقير: "إننا إذ ندين بأشد العبارات هذا الفعل الجبان، نطالب الأجهزة الأمنية والقضائية بكشف الفاعلين وتوقيفهم ومحاكمتهم، ونؤكد أن ذكرى مسيرة المير مجيد وكلّ رفاقه من رجالات الاستقلال العظماء ستبقى محفورة في ذاكرة ووجدان كلّ اللبنانيين".
 
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