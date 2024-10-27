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لبنان

وصول الطائرة الإغاثية الـ14 الى مطار بيروت ضمن الجسر الجوي السعوديّ

Lebanon 24
27-10-2024 | 08:26
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وصلت إلى مطار بيروت الطائرة الإغاثية الرابعة عشر ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، و على متنها المساعدات الإغاثية من المواد الغذائية والإيوائية و الطبية، وذلك في إطار الدور الإنساني المعهود للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع الشعب اللبناني في مختلف الأزمات و المحن.
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