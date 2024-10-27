وصول الطائرة الإغاثية الـ14 الى مطار بيروت ضمن الجسر الجوي السعوديّ

وصلت إلى مطار بيروت الطائرة الإغاثية الرابعة عشر ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، و على متنها المساعدات الإغاثية من المواد الغذائية والإيوائية و الطبية، وذلك في إطار الدور الإنساني المعهود للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع الشعب اللبناني في مختلف الأزمات و المحن.

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