لماذا يسمح "حزب الله" للجيش الإسرائيليّ بالتقدّم في الجنوب؟ هذا ما كشفه مسؤول عسكريّ

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ذكر موقع "الميادين" أنّ اللواء إحتياط في الجيش الإسرائيلي إسرائيل زيف قال إنّ "حزب الله تعافى وعاد إلى وضعه الطبيعي، على الرغم من الضربات التي تلقّاها، في إشارة إلى اغتيال عدد من قيادييه.وقال زيف إنّه من الآن وصاعداً ليست هناك "إنجازات" بل هناك استنزاف لإسرائيل، لافتاً إلى إنّ "إسرائيل تخسر دائماً في مثل هذه الحروب أكثر من الأطراف التي تواجهها.بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إطلاق النار من قبل حزب الله نحو قوات الجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان تزايد بشكلٍ كبير خلال الأيام الأخيرة، مشيرةً إلى أنّ "علامات انتعاش حزب الله بدت واضحة، مع استمرار القتال العنيف في جنوبي لبنان".من ناحيته، قال العقيد احتياط في الجيش الإسرائيلي جاك نيريا إنّ "المقاتلين في لبنان يسمحون للجيش الإسرائيلي بالتقدّم تمهيداً لمهاجمته وإيقاعه في كمائن".وكشف نيريا أنّ "الكثير من الأنفاق في جنوبي لبنان عبارة عن أفخاخ". (الميادين)