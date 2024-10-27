وصول طائرة باكستانية إغاثية الى مطار بيروت

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حطت بعد ظهر اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، طائرة باكستانية تنقل على متنها مساعدات ومستلزمات إغاثية وطبية الى لبنان.واستقبل الطائرة على أرض المطار النائبان فادي علامة وبلال عبدالله، سفير باكستان لدى لبنان سلمان اطهري والامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، حيث كان لكل منهم كلمة من المطار.طائرة المساعدات الباكستانية التي وصلت اليوم هي الثانية التي تنقل مساعدات الى لبنان ولها علاقة بالطعام وضرورات العيش لمراكز الايواء، على امل ان يصل هذا الأسبوع حوالي 500 طن من المساعدات من دولة باكستان.وقال النائب علامة: "انا كعضو في مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية اشكر لسعادة السفير وحكومة وشعب باكستان المساعدات التي تقدم الى لبنان، والذي هو بحاجة لها اليوم، وهذا دليل على عمق العلاقات بين لبنان وباكستان، على أمل ان يكون لبنان الى جانب باكستان وقت الحاجة".بدوره شكر اللواء خير ب"إسم دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب وكل القيادات السياسية والشعب اللبناني لدولة باكستان وقيادتها وشعبها"، لافتا الى ان "القيمة المعنوية اولا لهذه الهبة وهذه المساعدات والهبات من باكستان تعبر عن عمق العلاقات التاريخية وجذور العلاقات بين الشعبين اللبناني و الباكستاني"، لافتا الى ان "هذه المساعدات ليست المرة الاولى التي تقدمها باكستان الى لبنان والوقوف الى جانبه"، أملا ان "يكون لبنان و باكستان يدا واحدة بوجه كل الأزمات".وتوجه اللواء خير الى النازحين بأن "يطمئنوا وبأن كل المساعدات ستكون مكشوفة وبكل شفافية أمام الإعلام، وهذا قرار صادر عن دولة الرئيس نجيب ميقاتي بأن تكون المساعدات تحت إشراف المحافظين"، آملا ان "تمر هذه المحنة بأسهل ما يكون على اللبنانيين".وكانت كلمة للنائب عبد الله، أشار فيها الى ان "اصدقاء لبنان كثر، وباكستان اليوم شأنها شأن السعودية وقطر والكويت وعمان وكل الدول الذين بادروا الى مساعدة شعبنا في هذه الازمة المستعصية، والحكومة والشعب الباكستاني وقفوا الى جانب لبنان قبل العدوان الإسرائيلي من خلال مساعدته بالأدوية عندما كنا بحاجة واليوم هذا النشاط مستمر، وأعتقد ان وقوف أصدقاء لبنان ومنهم باكستان الى جانب شعبنا في لبنان خلال محنته يعطينا المزيد من القوة واللحمة لنستطيع مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان".وشكر للسفير والشعب الباكستاني "هذه الالتفاتة التي لن ينساها الشعب اللبناني".وكان للسفير الياكستاني كلمة قال فيها: "إن حكومة باكستان وشعبها سيواصلون الوقوف إلى جانب إخوانه اللبنانيين خلال هذه الأوقات الصعبة"، مؤكدا "دعم باكستان الكامل لسيادة لبنان وسلامة أراضيه وحق الشعب اللبناني في العيش في سلام وأمن".وحتى اليوم، وصلت طائرتا مساعدات تحمل 117 طناً من باكستان إلى لبنان. كما أنه من المتوقع إرسال المزيد من المساعدات من باكستان التي ستصل في الأيام المقبلة.