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لبنان

حريق كبير في خلدة

Lebanon 24
27-10-2024 | 10:47
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اندلع حريق كبير في منطقة خلدة.
 
 
وقد غطى الدخان الأسود سماء المنطقة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لإخماده.
 
 
 
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