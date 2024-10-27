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لبنان
حريق كبير في خلدة
Lebanon 24
27-10-2024
|
10:47
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اندلع حريق كبير في منطقة خلدة.
وقد غطى الدخان الأسود سماء المنطقة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لإخماده.
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حريق
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