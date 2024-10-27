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لبنان

بالصور إستهداف مركز تجاريّ... وهذا عدد الشهداء حتّى الآن

Lebanon 24
27-10-2024 | 11:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ استهدفت مركزاً تجاريّاً في بلدة عين بعال - صور، قرب أحد مراكز جمعية الرسالة للإسعاف الصحي - الدفاع المدني.
 
 
وعُلِمَ أنّ 3 أشخاص استشهدوا.
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عين بعال

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