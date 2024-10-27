بالصور إستهداف مركز تجاريّ... وهذا عدد الشهداء حتّى الآن

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ استهدفت مركزاً تجاريّاً في بلدة عين بعال - صور، قرب أحد مراكز جمعية الرسالة للإسعاف الصحي - الدفاع المدني.

وعُلِمَ أنّ 3 أشخاص استشهدوا.