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لبنان

كيف علّق الديمقراطي اللبناني على تحطيم تمثال مجيد إرسلان؟

Lebanon 24
27-10-2024 | 11:58
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صدر عن مديريّة الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني البيان الآتي: 

"إنّ الاعتداء الذي حصل على تمثال الأمير مجيد أرسلان في خلدة، مهما كانت نيّة الفاعلين، لن ينال ممّا يمثّله الرجل الخالد في قلوب عارفيه من قيمٍ وطنيّة نحن بأمسّ الحاجة إليها اليوم.
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وإنّنا إذ نأسف لهذا الاعتداء وندينه، ننتظر من الجهات الأمنيّة المولجة بالتحقيقات أن تحدّد، في أسرع وقتٍ ممكن، هويّة الفاعلين وأهدافهم وتلقي القبض عليهم، منعاً لأيّ استغلالٍ أو تسويقٍ كاذب.
وإذ يشكر رئيس الحزب طلال أرسلان جميع المتّصلين والمستنكرين، نأمل أن يتكاتف جميع اللبنانيّين، من دون استثناء، لحماية الوحدة الوطنيّة ومنع محاولات الفتنة، وهذه من القيم التي حملها الأمير مجيد في حياته وأورثنا إيّاها في الحزب الديمقراطي حيث لا عدوّ لنا، أمس واليوم وغداً، سوى إسرائيل".
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