بعد ستة أيام على اندلاعه... السيطرة على حريق حرج السفيرة

Advertisement

تمّت السيطرة على الحريق الكبير الذي اندلع في حرج السفيرة للصنوبر البري في الضنية، لجهة بلدة بطرماز، بعد جهود واسعة بذلها الجيش اللبناني عبر طوافاته وعناصره إلى جانب عناصر الدفاع المدني ومركز أحراج الضنية والبلديات وجهاز الطوارىء والإغاثة ومتطوعين، عملوا طيلة الأيام الستة الماضية على محاصرة الحريق الذي تمدد في أنحاء متفرقة من الحرج، وقضى على ما يقارب 200 ألف متر مربع من الأشجار الحرجية التي تحولت إلى رماد، في حرج يعتبر الأكبر من نوعه في لبنان، وتقدر مساحته بنحو 3 ملايين متر مربع.وبالتزامن مع إخماد الحريق، قام عناصر الدفاع المدني في فكّ بركة المياه الإصطناعية التي جرى تركيبها في جوار الحرج لاستخدامها من قبل طوافات الجيش، على أن تتم مراقبة الحرج في الأيام المقبلة، والقيام بعمليات تبريد للأرض، يدوياً أو عبر طوافات إذا دعت الحاجة، منعاً لتجدد الحريق مرة ثانية.وكانت عمليات إخماد الحريق قد استمرت طيلة ساعات اليوم، وهي تكللت بالنجاح بعد جهود كبيرة، ترجمت من خلال تراجع تدريجي لرقعة الحريق داخل الحرج وانخفاض عدد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان المنبعثة منه.