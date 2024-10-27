Advertisement

لبنان

بعد ستة أيام على اندلاعه... السيطرة على حريق حرج السفيرة

Lebanon 24
27-10-2024 | 12:19
A-
A+
Doc-P-1269231-638656500504082468.png
Doc-P-1269231-638656500504082468.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمّت السيطرة على الحريق الكبير الذي اندلع في حرج السفيرة للصنوبر البري في الضنية، لجهة بلدة بطرماز، بعد جهود واسعة بذلها الجيش اللبناني عبر طوافاته وعناصره إلى جانب عناصر الدفاع المدني ومركز أحراج الضنية والبلديات وجهاز الطوارىء والإغاثة ومتطوعين، عملوا طيلة الأيام الستة الماضية على محاصرة الحريق الذي تمدد في أنحاء متفرقة من الحرج، وقضى على ما يقارب 200 ألف متر مربع من الأشجار الحرجية التي تحولت إلى رماد، في حرج يعتبر الأكبر من نوعه في لبنان، وتقدر مساحته بنحو 3 ملايين متر مربع.
Advertisement

وبالتزامن مع إخماد الحريق، قام عناصر الدفاع المدني في فكّ بركة المياه الإصطناعية التي جرى تركيبها في جوار الحرج لاستخدامها من قبل طوافات الجيش، على أن تتم مراقبة الحرج في الأيام المقبلة، والقيام بعمليات تبريد للأرض، يدوياً أو عبر طوافات إذا دعت الحاجة، منعاً لتجدد الحريق مرة ثانية.

وكانت عمليات إخماد الحريق قد استمرت طيلة ساعات اليوم، وهي تكللت بالنجاح بعد جهود كبيرة، ترجمت من خلال تراجع تدريجي لرقعة الحريق داخل الحرج وانخفاض عدد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان المنبعثة منه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:20 | 2024-10-27
17:00 | 2024-10-27
16:25 | 2024-10-27
15:44 | 2024-10-27
15:36 | 2024-10-27
15:13 | 2024-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24