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لبنان
الديموقراطي استنكر الإعتداء على تمثال مجيد أرسلان: لمنع محاولات الفتنة
Lebanon 24
27-10-2024
|
12:21
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أكدت مديريّة الإعلام في الحزب الديموقراطي اللبناني، في بيان، انّ "الاعتداء الذي حصل على تمثال الأمير مجيد أرسلان في خلدة، مهما كانت نيّة الفاعلين، لن ينال ممّا يمثّله الرجل الخالد في قلوب عارفيه من قيمٍ وطنيّة نحن بأمسّ الحاجة إليها اليوم"، معربة عن أسفها "لهذا الاعتداء وندينه، ننتظر من الجهات الأمنيّة المولجة بالتحقيقات أن تحدّد، في أسرع وقتٍ ممكن، هويّة الفاعلين وأهدافهم وتلقي القبض عليهم، منعاً لأيّ استغلالٍ أو تسويقٍ كاذب".
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وإذ يشكر رئيس الحزب طلال أرسلان جميع المتّصلين والمستنكرين، أمل أن "يتكاتف جميع اللبنانيّين، من دون استثناء، لحماية الوحدة الوطنيّة ومنع محاولات الفتنة، وهذه من القيم التي حملها الأمير مجيد في حياته وأورثنا إيّاها في الحزب الديموقراطي حيث لا عدوّ لنا، أمس واليوم وغداً، سوى إسرائيل".
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