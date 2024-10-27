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لبنان

"حزب الله": تصدينا لمسيرة هرمز 900 في أجواء البقاع الغربي بصاروخ أرض جو

Lebanon 24
27-10-2024 | 12:31
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أعلن "حزب الله"، مساء الاحد، أنه ‌‏استهدف عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة بيريا بصلية صاروخية.
 
وقصف عند الساعة 07:15 من مساء اليوم مستعمرة اييليت هشاحر بصلية صاروخية.
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