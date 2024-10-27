الأونروا: المدرسة في برج الشمالي لم تتعرض للقصف

أفاد مكتب "الأونروا" في لبنان أن "المدرسة التابعة للأونروا في برج الشمالي لم تتعرض لقصف مباشر ولم يتم استهدافها، ولم يتم تأكيد وقوع إصابات داخلها. وسنقوم بنشر المزيد من المعلومات بمجرد أن يسمح الوضع لإجراء تقييم آمن ".

Advertisement