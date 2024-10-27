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لبنان

غارة اسرائيلية على بلدة أنصار

Lebanon 24
27-10-2024 | 12:42
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شنت الطائرات الحربية المعادية قرابة السابعة من مساء اليوم غارة على بلدة أنصار، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
 
وأغار الطيران الحربي المعادي على اطراف بلدة معركة.
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كما تم إنقاذ جريح من بين ركام المبنى المستهدف في بلدة عين بعال.
 
ونفذت مسيرة معادية عصر اليوم، غارة بصاروخ موجه مستهدفة طريق سهل الخان عند اطراف بلدة تبنين. وشنت مقاتلات حربية معادية عصرا غارة جوية مستهدفة مثلث تل النحاس بين كفركلا وبرج الملوك.
بالتزامن تعرضت بلدة كفرشوبا لقصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية المحرمة دوليا، طاول ايضا وادي خنسا ومزرعة حلتا وكان مصدره مرابض العدو في مزارع شبعا المحتلة.
 
وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام أن مسيّرة معادية أغارت بصاروخين على محمية صور الطبيعيةً.
 
ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية، قرابة الخامسة والثلث من مساء اليوم، غارة جوية مستهدفة مدينة بنت جبيل، واتبعتها بغارة مماثلة على بلدة عيناتا.

كما تعرضت بلدة الطيري في الوقت ذاته لغارة جوية. وعند السادسة مساء تعرضت بلدة برج قلاويه لغارة جوية معادية.

وتزامن ذلك مع قصف مدفعي استهدف مدينة بنت جبيل وبلدة عين ابل واطراف يارون.
 
وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على بلدة قعقعية الجسر.
 
 
وأدت الغارة على بلدة قاقعية الجسر إلى سقوط شهيدين.  
 

كما تعرضت بلدة زوطر الشرقية لغارة معادية.
 

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