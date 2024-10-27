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لبنان

3 شهداء حصيلة استهداف مركز جمعية الرسالة في عين بعال

Lebanon 24
27-10-2024 | 13:41
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على مركز لجمعية الرسالة للاسعاف الصحي - الدفاع المدني في بلدة عين بعال أدت إلى استشهاد ثلاثة مسعفين. 
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بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء من المسعفين منذ بدء العدوان إلى 167 شهيدًا و يبلغ عدد الجرحى 275 جريحًا، في ما يشكل جريمة حرب متمادية من واجب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ووضع حد لها.
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