3 شهداء حصيلة استهداف مركز جمعية الرسالة في عين بعال

Advertisement

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على مركز لجمعية الرسالة للاسعاف الصحي - الدفاع المدني في بلدة عين بعال أدت إلى استشهاد ثلاثة مسعفين.بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء من المسعفين منذ بدء العدوان إلى 167 شهيدًا و يبلغ عدد الجرحى 275 جريحًا، في ما يشكل جريمة حرب متمادية من واجب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ووضع حد لها.