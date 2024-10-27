Advertisement

لبنان

بعملية نوعية وخاطفة.. الجيش يوقف مطلوبين في عكار

Lebanon 24
27-10-2024 | 13:44
A-
A+
Doc-P-1269272-638656552854280088.jpg
Doc-P-1269272-638656552854280088.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفذت قوة من مخابرات الجيش بعملية نوعية وخاطفة  مداهمة في بلدة ببنين العكارية - حي البستان، جرى خلالها توقيف عدد من المطلوبين بعدة مذكرات توقيف اهمها:

تهريب اشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية وفرض الخوات وتجارة اسلحة وترويج مخدرات وجرى اقتياد الموقوفين الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص.
Advertisement


وافادت المصادر ان حي البستان يعد من المناطق الحساسة التي تضم عددا كبيرا من الخارجين عن القانون وهي من المناطق التي يصعب الدخول اليها، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:20 | 2024-10-27
17:00 | 2024-10-27
16:25 | 2024-10-27
15:44 | 2024-10-27
15:36 | 2024-10-27
15:13 | 2024-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24