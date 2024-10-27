بعملية نوعية وخاطفة.. الجيش يوقف مطلوبين في عكار

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نفذت قوة من مخابرات الجيش بعملية نوعية وخاطفة مداهمة في بلدة ببنين العكارية - حي البستان، جرى خلالها توقيف عدد من المطلوبين بعدة مذكرات توقيف اهمها:تهريب اشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية وفرض الخوات وتجارة اسلحة وترويج مخدرات وجرى اقتياد الموقوفين الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص.وافادت المصادر ان حي البستان يعد من المناطق الحساسة التي تضم عددا كبيرا من الخارجين عن القانون وهي من المناطق التي يصعب الدخول اليها، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".