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لبنان

لبنان يتسلم مساعدات إنسانية من باكستان

Lebanon 24
27-10-2024 | 14:04
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أعلنت سفارة باكستان، في بيان، وصول "طائرة شحن خاصة من باكستان  إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، تحمل 17 طناً من المساعدات الإنسانية مقدمة من حكومة باكستان وشعبها إلى الشعب اللبناني الشقيق. وتأتي هذه الجهود الإغاثية استجابة لتوجيهات رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، مؤكداً التزام باكستان بدعم لبنان في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وتضم شحنة المساعدات الخيام والحليب المجفف والأطعمة المعلبة والحزم العائلية التي تتضمن أدوات منزلية وملابس مقدمة من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان (NDMA)، بالتنسيق مع مؤسسة الخدمات الباكستانية.
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واستلم شحنة المساعدات في المطار سفير باكستان سلمان أطهر، إضافة إلى موظفي السفارة بحضور النائب الدكتور فادي علامة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب اللبناني والنائب الدكتور بلال عبد الله رئيس لجنة الصحة النيابية واللواء محمد خير، أمين عام الهيئة العليا للإغاثة والسيد ضياء يوسف، مستشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام.

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال السفير أطهر إن حكومة باكستان وشعبها سيواصلون الوقوف إلى جانب إخوانه اللبنانيين خلال هذه الأوقات الصعبة. كما أكد السفير دعم باكستان الكامل لسيادة لبنان وسلامة أراضيه وحق الشعب اللبناني في العيش في سلام وأمن.

وحتى اليوم وصلت طائرتا مساعدات تحملان 117 طناً من باكستان إلى لبنان. كما أنه من المتوقع إرسال المزيد من المساعدات في الأيام المقبلة".
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