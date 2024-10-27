انتشار لوحدات الجيش في طرابلس

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نفذت وحدات من الجيش وقوة من المخابرات انتشارا في عدد من شوارع مدينة طرابلس وابي سمراء، جرى خلالها تسيير دوريات ونصب حواجز وتدقيق بالهويات وتفتيش للسيارات، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".وتأتي هذه الاجراءات في اطار حفظ الامن والامان في المدينة وملاحقة المخلين بالامن والخارجين عن القانون.