Advertisement

لبنان

بري أبلغ القطريين والمصريين بموافقة حزب الله على فصل الجبهات وقبول القرار 1701

Lebanon 24
27-10-2024 | 14:36
A-
A+
Doc-P-1269292-638656583333772666.jpg
Doc-P-1269292-638656583333772666.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر مصدر دبلوماسي أن "الاجتماع في الدوحة فتح ثغرة في جدار العرقلة وهناك تقدم طفيف في ملف غزة لكن هناك رغبة حقيقية بإجراء تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل".


وقال المصدر إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أبلغ القطريين والمصريين "بموافقة حزب الله على فصل الجبهات وقبول القرار 1701 بشرط أن يكون جزءاً من سلة متكاملة وبالتالي كان الملف اللبناني حاضراً في الجولة التفاوضية" في الدوحة.
Advertisement

وأضاف "سيُعقد اجتماع مصري-قطري مع حماس فيما سيزور موفد أمني قطري رفيع المستوى بيروت لمناقشة المطالب والهواجس اللبنانية".
 
ولاحقا، صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب ما يلي: "ما أوردته إحدى المحطات الإعلامية منسوباً للرئيس نبيه بري عن المفاوضات هو غير دقيق".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:20 | 2024-10-27
17:00 | 2024-10-27
16:25 | 2024-10-27
15:44 | 2024-10-27
15:36 | 2024-10-27
15:13 | 2024-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24