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لبنان

رئيس بلدية البرج الشمالي يوضح: مدرسة فلسطين تابعة للأنروا

Lebanon 24
27-10-2024 | 14:54
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أوضح رئيس بلدية البرج الشمالي علي ديب، في بيان، ان "مدرسة فلسطين تابعة لوكالة غوث اللاجئين الأنروا وهي تقع في حي صلحة في البلدة وليست في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينين"، وان المسيّرة المعادية عصر اليوم استهدفت محيط المدرسة ما ادى الى وقوع خمسة شهداء وجريح، تم نقلهم الى مستشفيات في صور، كما تسببت الغارة  باضرار في حائط  المدرسة".
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