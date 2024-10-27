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لبنان

حمية: المطلوب وقف إطلاق النار وتعزيز قدرات الجيش

Lebanon 24
27-10-2024 | 15:36
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أشار وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، مساء اليوم الأحد، الى أن "المطلوب وقف إطلاق النار وتعزيز قدرات الجيش اللبناني في الجنوب".
 
وقال حمية في حديث تلفزيوني أن "الحكومة تطلب وقف اطلاق النار والعدو الاسرائيلي يستهدف الجيش اللبناني الموجود في جنوب لبنان وعلى طول الخط الازرق والجيش بحاجة الى تعزيز قدراته".
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وأضاف: "علينا ان ننتظر ما يحمله هوكستين واذا تم الاتصال من قبل الموفد الاميركي مع مكتبي الرئيسين بري وميقاتي للقاء بهما فالأمور في إتجاه الى حد ما ايجابي".
 
تابع: "كحكومة أي آليات لتنفيذ القرار 1701 سوف تزود الحكومة اللبنانية عبر رئاستها وبالتنسيق الكامل مع بري حتى تقوم بقراءة شاملة لآلية التنفيذ".
 
وقال: "لا يمكن أن نضحي ببلدنا وسيادتنا وبالتالي علينا أن ننتظر ما سيحمله هوكستين وبعد ذلك تتخذ الحكومة القرار".
 
وأكد أن الهم الأساسي هو وقف إطلاق النار وبعد ذلك يبدأ العمل على إنتخاب رئيس.
 
وختم حديثه قائلاً: "رئيس الجمهورية يجب أن يتمتع بثقة جميع اللبنانيين وهذا هو رئيس جمهورية لبنان المستقبلي وبالتالي يجب وقف إطلاق النار وبعد ذلك تجتمع الكتل السياسية وتنتخب رئيساً".
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