وزارة الصحة: 2672 شهيدا و 12468 جريحا منذ بدء العدوان

Advertisement

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارات العدو الإسرائيلي على لبنان ليوم أمس السبت 26 تشرين الأول 2024 أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية:- الجنوب: 7 شهداء و48 جريحا- النبطية: 10 شهداء و55 جريحا- بعلبك الهرمل: شهيدان و5 جرحىوهو ما يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس: 19 شهيدا وإصابة 108 بجروح.بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2672، والجرحى إلى 12468" .