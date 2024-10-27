طوارئ الصحة: 9 شهداء و38 جريحا في الحصيلة النهائية للغارة على حارة صيدا

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي على حارة صيدا أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد تسعة أشخاص وإصابة 38 آخرين بجروح، ولا يزال 13 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى من بينهم ثلاثة حالتهم حرجة و25 عولجوا في الطوارئ".