شهداء ومصابون في غارة على مبنى في حي الرمل - صور

أغار الطيران الحربي المعادي قرابة الرابعة إلا عشر دقائق فجرا، على مبنى لآل مسلماني في حي الرمل في صور، ما أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء وجرح اثنين كحصيلة أولية، ويعمل الدفاع المدني والصليب الأحمر على رفع الأنقاض بحثا عن مفقودين، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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وتستمر فرق الدفاع المدني اللبناني والصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية، في رفع الانقاض والردم من المبنى الذي استهدفه الطيران الحربي المعادي صباحا في حي الرمل في صور، وقد تمكنت فرق الانقاذ من انتشال شخص.



كما تسببت الغارة بأضرار جسيمة في عدد من المباني والشقق القريبة من الكورنيش البحري.

وشنّ الطيران الحربي المعادي قرابة الثامنة الا عشر دقائق صباحا، غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا.

وأغار الطيران الحربي المعادي قرابة السابعة صباحا، على دفعتين، على بلدة ارنون.



سبق الغارة وتلاها قصف مدفعي مركّز، طال الاحياء السكنية في البلدة.



وكان الطيران الحربي أغار على دفعتين على بلدة يحمر الشقيف قرابة السابعة والنصف صباحا.

واستمرت الاعتداءات الاسرائيلية على قرى قضاءي صور وبنت جبيل من الليل الفائت وحتى صباح اليوم حيث اغار الطيران الحربي المعادي على مبنى في مدينة صور قرب مطعم "الجواد" ما ادى الى سقوط ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى ولا تزال فرق الدفاع المدني والاسعاف الصحي تبحث عن مفقودين بين الركام.



وفجرًا استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي بلدات عيتا الشعب ورامية والضهيرة والبستان وعيترون وكونين بعدد من القذائف المباشرة الثقيلة دون وقوع اصابات واقتصرت الاضرار على الماديات.



واغار الطيران الحربي المعادي ليلا على بلدة عين بعال ما ادى الى مجزرة حصيلتها سبعة شهداء و واربعة عشرون جريحا من بينهم ممرضة وثلاثة مسعفين فيما لا تزال فرق الدفاع المدني والاسعاف الصحي تبحث لغاية صباح اليوم عن ناجين تحت الانقاض بسبب تسجيل عدد من المفقودين. يذكر ان المبنى يعود للدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي.



وسجلت أيضا غارات على بلدات : البازورية، معركة ،محمية صور الطبيعية ، شحور،طيردبا وفي بلدة البرج الشمالي ارتكب العدو الاسرائيلي مجزرة اخرى مستهدفا احد المباني ما ادى الى استشهاد خمسة اثنان منهم مسعفين من الهيئة الصحية الاسلامية وكما اغار على اطراف بلدة البرغلية ما ادى الى اضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات في السهل البحري المقابل للبلدة.



اشارة الى انه طوال الليل وحتى صباح اليوم حلق الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور والساحل البحري واطلق القنابل الضوئية فوق بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب.



وتواصل وحدة ادارة الكوارث الطبيعة في اتحاد بلديات قضاء صور بالعمل الدؤوب على خدمة النازحين في مدينة صور وتطالب المجتمع الدولي بالمزيد من المساعدات والعمل على ايصال المساعدات لعدد من العوائل الذين لا يزالون في المدن والقرى الجنوبية كما تعمل خلايا الازمة في معظم بلديات قضاءي صور وبنت جبيل على متابعة احوال النازحين في معظم المناطق اللبنانية.

ولم تهدأ مدفعية العدو ودباباته ولا طيرانه الحربي والاستطلاعي والمسير من مغادرة اجواء منطقة مرجعيون، ولم تستكن رشاشاته من إطلاق الرصاص طوال الليل حتى الساعة.



وفي التفاصيل، نفذ الطيران الحربي المعادي بعد منتصف الليل سلسلة غارات استهدف فيها بلدة الخيام ، كما نفذ غارات فجرا وصباحا على اطراف دير ميماس، برج الملوك، والخيام، وقصفت مدفعيته بشكل متواصل طوال الليل حتى الساعة سهل مرجعيون ،كفركلا ،الخيام ، برج الملوك ومجرى نهر الليطاني.



ونفّذ العدو عمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة طوال الليل حتى الصباح وخاض اشتباكات عنيفة مع المقاومة الاسلامية في محيط كفركلا وتل نحاس .