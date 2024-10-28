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لبنان

"حزب الله" لم يبلغ بري شيئا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-10-2024 | 02:15
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أفادت مصادر مطلعة ان ما نشر عن موافقة "حزب الله" على فصل الجبهات غير صحيح، اذ ان الموقف الرسمي للحزب لا يزال هو ذاته الذي اعلنه نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم.
وتشير المصادر "الى ان الحزب يعتبر ان وقف اطلاق النار هو المنطلق الاساسي للتفاوض ولن يحصل اي تفاوض قبل وقف النار في غزة ولبنان، وهذا دليل على موقف الحزب الاساسي".
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وتعتبر المصادر" ان التواصل بين الحزب ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ليس بالحجم الذي كان عليه في حرب تموز والمراحل السابقة للاعتبارات الامنية المعروفة، وعليه لم يتم تبليغه بأي شيء جديد".
وكان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب ما يلي: ما أوردته إحدى المحطات الإعلامية منسوباً للرئيس نبيه بري عن المفاوضات هو غير دقيق .
وكانت احدى القنوات التلفزيونية نقلت عن مصدر دبلوماسي ان بري أبلغ القطريين والمصريين بموافقة حزب الله على فصل الجبهات وقبول القرار 1701 بشرط أن يكون جزءاً من سلة متكاملة وبالتالي كان الملف اللبناني حاضراً في الجولة التفاوضية".

المصدر: لبنان 24

لبنان

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