انقطاع التواصل بين "قوى التغيير"

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تفيد مصادر مطلعة انه منذ بدء توسع الحرب الاسرائيلية على لبنان، انقطع التواصل بين عدد كبير من نواب التغيير، وبات الخلاف بينهم يصل الى مستوى القطيعة الشخصية.وبحسب المصادر فإن عددا من نواب التغيير يتواصلون مع بعضهم البعض ضمن "تكتلات" منقسمة متخاصمة، وهذا ما ادى الى تفرق شملهم ككتلة متجانسة في ظل الخلاف الهائل بينهم في الاراء حول الحرب وغيرها من الأمور.وتشير المصادر إلى أن اي مبادرة لم تحصل لاعادة فتح باب التوصل، علما ان المراحل السابقة كانت تشهد محاولات متعددة عند كل لحظة خلاف من اجل حل المشاكل والاختلافات والعودة الى الحد الادنى من التنسيق.