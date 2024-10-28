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لبنان

خبر من "النافعة".. ما الجديد؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-10-2024 | 03:15
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علم "لبنان24" أنَّ دوائر النافعة بدأت تتحضر لإصدار "دفاتر سيارات" خاصة بالمركبات التي مُنحت استمارات ورقية قبل أكثر من عام، وذلك بعد تعذر إصدار بطاقات ممغنطة لها في ذلك الحين.
ووفقاً للمعلومات، فإن هذا الإجراء سيتمَّ من دون أن يدفع صاحب المركبة أيّ رسوم إضافية تُضاف إلى الرسوم التي دفعها سابقاً خلال عملية تسجيل المركبة لدى دوائر هيئة إدارة السير.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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