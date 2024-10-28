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لبنان

سقوط شهيد إثر غارة على شمسطار

Lebanon 24
28-10-2024 | 02:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن غارة إسرائيلية على بلدة شمسطار أسفرت عن سقوط شهيد.
 
وبحسب المعلومات، فقد أدت الغارة أيضاً إلى سقوط 3 جرحى.
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غارة

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