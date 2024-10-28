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لبنان

إطلاق نار وسقوط جريح.. ماذا حدث في طرابلس؟

Lebanon 24
28-10-2024 | 02:54
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اقدم مجهولون ليل امس على إطلاق النار من سلاح حربي بإتجاه المدعو "خ.ز" اثناء تواجده داخل مدخل احد الابنية في محلة الزاهرية - شارع لطيفة في طرابلس من دون اصابته ولاذوا بالفرار.

وبحسب مندوبة "لبنان 24" كان الصليب الاحمر قد حضر الى المكان وعمل على اسعاف "خ.ز" نتيجة تعرضه لحادثة سقوط لدى هروبه من الرصاص الذي اطلق بإتجاهه، ولم تعرف اسباب اطلاق النار.
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