Advertisement

لبنان

غارة حي الرمل- صور.. استشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين

Lebanon 24
28-10-2024 | 03:11
A-
A+
Doc-P-1269468-638657036167705187.jpg
Doc-P-1269468-638657036167705187.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي فجر اليوم على مبنى في حي الرمل في صور أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح.
Advertisement
ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة.
مواضيع ذات صلة
سماع دوي قوي في باب الرمل.. ماذا ألقى مجهولون على سيارة؟
lebanon 24
28/10/2024 12:39:32 Lebanon 24 Lebanon 24
7 شهداء في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حيّ الرمل
lebanon 24
28/10/2024 12:39:32 Lebanon 24 Lebanon 24
العبسي يبحث مع البابا فرنسيس في اوضاع لبنان والمنطقة
lebanon 24
28/10/2024 12:39:32 Lebanon 24 Lebanon 24
3 أسباب وراء التراجع المستمر بأسعار الحديد والأسمنت في مصر
lebanon 24
28/10/2024 12:39:32 Lebanon 24 Lebanon 24

باب

الرمل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:31 | 2024-10-28
06:24 | 2024-10-28
06:23 | 2024-10-28
06:17 | 2024-10-28
06:16 | 2024-10-28
06:14 | 2024-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24