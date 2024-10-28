غارة حي الرمل- صور.. استشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي فجر اليوم على مبنى في حي الرمل في صور أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح.

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ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة.