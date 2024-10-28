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لبنان

بيان مشترك لوزيري الخارجية اللبناني والإسباني... هذا ما دعا اليه

Lebanon 24
28-10-2024 | 03:47
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عممت وزارة الخارجية البيان المشترك لإسبانيا ولبنان الصادر على اثر اجتماع وزيري خارجية البلدين، جاء فيه:"تشدّد إسبانيا ولبنان على الدعوة إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار يسمح بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، يعني ذلك اعادة بسط سيادة الدولة على كامل ترابها، ويضمن عودة النازحين على كلّ من جانبَي الخط الأزرق إلى منازلهم".
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أضاف البيان:" تدين إسبانيا ولبنان الهجمات ضدّ قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان وضدّ الجيش اللبناني. كما تدين حكومتا البلدين الهجمات ضد الأطقم الطبية والمرافق الصحية، الصحافيين والمدنيين وتطالبان بالاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف. وتلتزم إسبانيا ولبنان بالعمل معًا من أجل استقرار الوضع في جنوب البلاد وبناء سلام دائم في المنطقة .كما تؤكد حكومة إسبانيا مجددًا استعدادها لمواصلة المساهمة في التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية الخطيرة في البلاد وتعزيز الدعم من خلال التعاون الإسباني، بما في ذلك توفير الدعم في مرحلة الاستقرار. قدّمت إسبانيا للشعب اللبناني مساعدات إنسانية تقارب قيمتها 5,5 مليون يورو حتى الآن في سنة 2024 وأكثر من 12 طنًا من الأدوية والبطانيات للفئات الضعيفة من السكان".
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