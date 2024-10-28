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لبنان

الصحافي حسين أيوب يبكي خلال مقابلة.. العدوان دمّر منزل أهل زوجته جنوباً (فيديو)

Lebanon 24
28-10-2024 | 03:52
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تحدّث الصحافي حسين أيوب خلال مقابلة له على قناة "الجديد" عن تدمير العدو الإسرائيلي منزل أهل زوجته جمانة بعلبكي في الجنوب.
 
 
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وكان منزل آل بعلبكي قد تدمّر إثر العدوان الإسرائيلي على بلدة العديسة الحدودية. للمزيد إضغط هنا
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حسين

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