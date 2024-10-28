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لبنان

العدو استهدف هذه المناطق منذ الليل حتى صباح اليوم

Lebanon 24
28-10-2024 | 04:14
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طالت الإعتداءات الإسرائيلية اراض لبنانية عدّة من منتصف الليل حتى الساعة 10:00 صباحاً.

والمناطق التي طالتها غارات من الطيران الحربي الإسرائيلي هي:
-  صور
- ارنون
- محيط قلعة الشقيف
- مرتفعات علي الطاهر-النبطية الفوقا
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- مجدلزون
- الزرارية
- البابلية
- باتوليه
- عربصاليم
- كفرحونة
- العيشية
- اللويزة
- يحمر الشقيف
- الحنية
- بيوت السياد

كما قصف العدو مدفعياً المناطق التالية:  
- الخيام
- كفركلا
- مجرى نهر الليطاني-الخردلة
- ارنون
- يحمر الشقيف
- شبعا
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