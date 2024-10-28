العدو استهدف هذه المناطق منذ الليل حتى صباح اليوم

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طالت الإعتداءات الإسرائيلية اراض لبنانية عدّة من منتصف الليل حتى الساعة 10:00 صباحاً.والمناطق التي طالتها غارات من الطيران الحربي الإسرائيلي هي:- صور- ارنون- محيط قلعة الشقيف- مرتفعات علي الطاهر-النبطية الفوقا- مجدلزون- الزرارية- البابلية- باتوليه- عربصاليم- كفرحونة- العيشية- اللويزة- يحمر الشقيف- الحنية- بيوت السيادكما قصف العدو مدفعياً المناطق التالية:- الخيام- كفركلا- مجرى نهر الليطاني-الخردلة- ارنون- يحمر الشقيف- شبعا