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لبنان

مسعد يتصل بوزير الطاقة.. هذا ما طلبه

Lebanon 24
28-10-2024 | 04:24
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أجرى النائب شربل مسعد إتصالاً بوزير الطاقة والمياه وليد فياض طالباً منه تزويد بعض قرى ساحل جزين بالطاقة من معمل بولس أرقش-بسري، خصوصاً ان هناك" فائضا في الإنتاج نتيجة نسبة النزوح العالية من بعض القرى التي كانت تتغذى من هذا المعمل".
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ووعد الوزير بمتابعة هذا الطلب" المحق"، وفق ما افاد مكتب مسعد الاعلامي.
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