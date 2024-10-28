مسعد يتصل بوزير الطاقة.. هذا ما طلبه

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أجرى النائب شربل مسعد إتصالاً بوزير الطاقة والمياه وليد فياض طالباً منه تزويد بعض قرى ساحل جزين بالطاقة من معمل بولس أرقش-بسري، خصوصاً ان هناك" فائضا في الإنتاج نتيجة نسبة النزوح العالية من بعض القرى التي كانت تتغذى من هذا المعمل".ووعد الوزير بمتابعة هذا الطلب" المحق"، وفق ما افاد مكتب مسعد الاعلامي.