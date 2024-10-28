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لبنان

بسبب الغارات.. انهيار مبنى في برج البراجنة

Lebanon 24
28-10-2024 | 04:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مبنى انهاؤ بشكل كلي في منطقة برج البراجنة بسبب الغارات التي ضربت المنطقة مؤخرًا.
 
وتسببت الغارات بانهيارات جزئية في أساسات المبنى.
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