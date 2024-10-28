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لبنان
بسبب الغارات.. انهيار مبنى في برج البراجنة
Lebanon 24
28-10-2024
|
04:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مبنى انهاؤ بشكل كلي في منطقة برج البراجنة بسبب الغارات التي ضربت المنطقة مؤخرًا.
وتسببت الغارات بانهيارات جزئية في أساسات المبنى.
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برج
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