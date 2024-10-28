بسبب الغارات.. انهيار مبنى في برج البراجنة

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مبنى انهاؤ بشكل كلي في منطقة برج البراجنة بسبب الغارات التي ضربت المنطقة مؤخرًا.

وتسببت الغارات بانهيارات جزئية في أساسات المبنى.