بعد الصواريخ الارتجاجية على كفرجوز... أضرار كبيرة في مستشفى نبيه بري الحكومي والنجدة الشعبية

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تسبب العدوان الجوي الاسرائيلي الذي تعرضت له منطقة كفرجوز في النبطية الى اضرار كبيرة بعشرات المباني والمتاجر جراء الصواريخ الارتجاجية المدمرة التي ألقتها الطائرات المعادية، والتي ألحقت اضرارا فادحة في مستشفيي نبيه بري الحكومي و النجدة الشعبية القريبين من مكان الاستهداف.