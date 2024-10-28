Advertisement

لبنان

بعد الصواريخ الارتجاجية على كفرجوز... أضرار كبيرة في مستشفى نبيه بري الحكومي والنجدة الشعبية

Lebanon 24
28-10-2024 | 04:51
A-
A+
Doc-P-1269514-638657096708021140.jpg
Doc-P-1269514-638657096708021140.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسبب العدوان الجوي الاسرائيلي الذي تعرضت له منطقة كفرجوز في النبطية الى اضرار كبيرة بعشرات المباني والمتاجر جراء الصواريخ الارتجاجية المدمرة التي ألقتها الطائرات المعادية، والتي ألحقت اضرارا فادحة في مستشفيي نبيه بري الحكومي و النجدة الشعبية القريبين من مكان الاستهداف.
Advertisement

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:31 | 2024-10-28
06:24 | 2024-10-28
06:23 | 2024-10-28
06:17 | 2024-10-28
06:16 | 2024-10-28
06:14 | 2024-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24