تحذير إسرائيلي عاجل لسكان صور.. هذا ما جاء فيه

#عاجل 🔴 بيان عاجل لسكان منطقة صور في لبنان وتحديدًا إلى المتواجدين في المباني بين الشوارع: دكتور علي الخليل، حيرام، محمد الزيات، نبيه بري



⭕️أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده وبقوة حيث لا ننوي المساس بكم



⭕️عليكم الابتعاد فوراً الى خارج المنطقة المحددة بالأحمر والتوجه… pic.twitter.com/6rc2GpVtQQ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 28, 2024 Advertisement

أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بيانا عاجلا لسكان منطقة صور في لبنان وتحديدًا إلى المتواجدين في المباني بين الشوارع: دكتور علي الخليل، حيرام، محمد الزيات، نبيه بري.ودعا السكان إلى الابتعاد فوراً الى خارج المنطقة المحددة والتوجه الى شمال نهر الأولي، محذرا من ان كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر.