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لبنان

تحذير إسرائيلي عاجل لسكان صور.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
28-10-2024 | 05:58
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أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بيانا عاجلا لسكان منطقة صور في لبنان وتحديدًا إلى المتواجدين في المباني بين الشوارع: دكتور علي الخليل، حيرام، محمد الزيات، نبيه بري.

ودعا السكان إلى الابتعاد فوراً الى خارج المنطقة المحددة والتوجه الى شمال نهر الأولي، محذرا من ان كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر.

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