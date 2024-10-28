تحذير إسرائيلي عاجل لسكان صور.. هذا ما جاء فيه

#عاجل 🔴 بيان عاجل لسكان منطقة صور في لبنان وتحديدًا إلى المتواجدين في المباني بين الشوارع: دكتور علي الخليل، حيرام، محمد الزيات، نبيه بري
⭕️أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده وبقوة حيث لا ننوي المساس بكم
⭕️عليكم الابتعاد فوراً الى خارج المنطقة المحددة بالأحمر والتوجه… pic.twitter.com/6rc2GpVtQQ
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 28, 2024
#عاجل 🔴 بيان عاجل لسكان منطقة صور في لبنان وتحديدًا إلى المتواجدين في المباني بين الشوارع: دكتور علي الخليل، حيرام، محمد الزيات، نبيه بري
⭕️أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده وبقوة حيث لا ننوي المساس بكم
⭕️عليكم الابتعاد فوراً الى خارج المنطقة المحددة بالأحمر والتوجه… pic.twitter.com/6rc2GpVtQQ