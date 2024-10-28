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لبنان

جنبلاط يلتقي كوادر "التقدمي" ويشدد على التضامن الوطني ومعالجة ملف النزوح

Lebanon 24
28-10-2024 | 06:03
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عقد النائب تيمور جنبلاط، رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي"، لقاءً مع وكالتي داخلية الحزب في عاليه والمتن، بحضور أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، والأمين العام للحزب ظافر ناصر، وكيلي داخلية عاليه يوسف دعيبس والمتن عصام المصري، إضافة إلى رئيس بلدية عاليه وجدي مراد، ونائب رئيس اتحاد بلديات المتن مروان سعيد، وأعضاء خلايا الأزمة في المنطقتين.
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وخلال اللقاء، تناول جنبلاط مع المجتمعين قضايا النزوح والحاجات المحلية، مشدداً على أهمية التضامن الوطني والإنساني، كما كلف خلايا الأزمة بمتابعة الملفات الملحة مع الجهات المعنية.
 
وفي الشأن التربوي، أكد جنبلاط ضرورة إيجاد حلول لانطلاق العام الدراسي، مشيراً إلى نيته متابعة الملف مع وزير التربية عباس الحلبي فور عودته من الخارج.

وتطرق جنبلاط إلى الأوضاع الإقليمية، معبراً عن أمله بألا تطول الحرب، وملمحاً إلى محاولات التصعيد الإسرائيلي قبيل الانتخابات الأميركية، ما يجعل الأوضاع غير واضحة.
 
كما أشاد بدور الأجهزة الأمنية، موضحاً أنه كلف وفداً من "التقدمي" للقاء وزير الداخلية بسام مولوي، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

ختاماً، دعا جنبلاط القوى السياسية إلى التعامل مع ملف النزوح كقضية إنسانية ووطنية بعيداً عن التجاذبات السياسية، مطالباً لجنة الطوارئ الوزارية بمزيد من الاهتمام باحتياجات النازحين في مناطق الجبل.





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