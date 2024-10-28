الاتحاد العربي للنقابات بحث الأوضاع الإنسانية في فلسطين ولبنان ودعا للتضامن العمالي

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عقد الاتحاد العربي للنقابات اجتماعه الخامس عشر افتراضياً برئاسة شاهر سعد، وضم ممثلي نقابات من عدة دول عربية، لمناقشة الأوضاع الإنسانية والعمالية المتفاقمة. خلال الافتتاح، استعرض سعد تقريراً حول تداعيات الحرب على العمال الفلسطينيين، مشيراً إلى الشكوى المقدمة ضد حكومة الاحتلال لحرمانها أكثر من 200 ألف عامل من أجورهم.في سياق الوضع اللبناني، قدّم كاسترو عبد الله تقريراً مفصلاً حول الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن التصعيد الأخير. أثنى الاتحاد على الدعم الدولي السريع، ولا سيما من الاتحاد العام لنقابات ليبيا. وأعرب المجتمعون عن تأييدهم للقرارات التي شملت المصادقة على الترشيحات وتقارير النشاط والمالية، وإصدار بيان ختامي حول الأزمة.خلال كلمته، شدد عبد الله على الحاجة إلى تكثيف الجهود لتقديم الدعم للمتضررين، مشيراً إلى ارتفاع معدلات الفقر والجوع وانخفاض متوسط الأجور، وداعياً المجتمع الدولي لدعم عمليات الإغاثة وإعادة البناء بما يضمن ظروفاً معيشية أفضل للبنانيين والعمال المتضررين.