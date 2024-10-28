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لبنان

وزارة الإقتصاد تصدر المؤشر الشهري لأسعار السلع

Lebanon 24
28-10-2024 | 06:14
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أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، "انه في إطار تعزيز الشفافية ووضع لوائح دقيقة حول الأسعار بتصرف المواطنين، وبعد توقيع اتفاقية التعاون بين وزير الاقتصاد أمين سلام والمدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي ماتيو هولينجورث، أصدر المدير العام للاقتصاد  محمد ابو حيدر التقرير الشهري حول حركة الأسعار في لبنان، وهو يشمل متابعة مفصلة لحركة الأسعار لـ 73 سلعة أساسية، بناءً على دراسة شملت عينة من 1000 متجر موزعين في المحافظات اللبنانية كافة".
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واشار الى ان "هذا  التقرير يتيح  للمواطنين، الاطلاع على معدل أسعار السلع الأساسية التي تشكل جزءا من السلة الاستهلاكية، مع عرض تفصيلي لحركة الأسعار لكل سلعة في كل محافظة على حدة. إضافة إلى ذلك، يتناول التقرير حركة سلسلة التوريد، مما يساعد في فهم العوامل التي تؤثر على الأسعار في مختلف المناطق".

ولفت الى ان "الوزارة تهدف من خلال إصدار هذا التقرير الشهري، إلى توفير أداة شفافة تُمكّن المواطنين من متابعة حركة الأسعار وتوجيه استهلاكهم بشكل أكثر وعيًا".

لبنان

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