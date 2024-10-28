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لبنان

محفوظ أشاد بدعم السعودية للنازحين وطالب بتوضيح حول مصير المساعدات

Lebanon 24
28-10-2024 | 06:23
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ثمن رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، في بيان، "دور الدول المساندة للنازحين، وبخاصة دور المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان، على مساندة النازحين ودعمهم وإرسال قافلة من الطائرات المحملة بالمواد الغذائية والطبية وكل ما يحتاجه النازحون من فرش وأغطية ومواد تنظيفية".
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أضاف :"لكن ما يلفت النظر، أن النازحين يتساءلون اين هي تلك المساعدات ويعلو صراخهم الذي لا يتم التجاوب معه؟. والبعض يتساءل: "لماذا تخزين تلك المساعدات من دون مبرر؟. وأكثر من ذلك يذهب البعض وقد يكون محقا أو غير محق إلى أن الكثير من تلك المساعدات أصبحت تباع في السوبرماركت خلافا للغاية التي جاءت من أجلها".
 
وتابع :"ما يحتاجه الاعلام حاليا هو موقف صريح من السلطات اللبنانية المعنية بالاغاثة بأجوبة واضحة لا لبس فيها. ففي كل الأحوال إذا لم يحصل المواطنون على تلك الأجوبة فإن الإعلام اللبناني والمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية سيشهرون بكل المتخاذلين والمتواطئين والمستهترين أيا كانوا وحيث كانوا". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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