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لبنان

بري استقبل الخازن.. وتابع أوضاع النازحين

Lebanon 24
28-10-2024 | 07:12
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تابع رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ملف النازحين وأجرى لهذه الغاية جملة إتصالات للإطمئنان على أوضاعهم مشدداً على وجوب الإسراع في تأمين كافة المستلزمات والإحتياجات لهم.
كما اجرى الرئيس بري إتصالاً برئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق وإطلع منه على الوضع في المدينة على خلفية التهديدات الإسرائيلية الأخيرة بقصف عدد من أحيائها.
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على صعيد آخر استقبل رئيس مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب فريد الخازن حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين وشؤوناً تشريعية.
وبعد اللقاء أثنى الخازن على الجهود التي يبذلها الرئيس بري مع الأطراف الإقليمية والدولية لمحاولة التوصل إلى وقف إطلاق النار، مشددًا على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة وحماية أمن لبنان وسيادته.
ونقل الخازن عن الرئيس بري تقديره لأهمية الإحتضان الوطني الذي يلقاه النازحون في مناطق النزوح.
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