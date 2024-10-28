حمية ناقش سير العمل في مطار بيروت

Advertisement

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية اجتماعاً اليوم في مكتبه في الوزارة، مع المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، بحضور مدير الإدارة المشتركة منير صبح، وتناول الإجتماع سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي.