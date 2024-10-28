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لبنان

حمية ناقش سير العمل في مطار بيروت

Lebanon 24
28-10-2024 | 07:25
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عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية  اجتماعاً اليوم في مكتبه في الوزارة، مع المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، بحضور مدير الإدارة المشتركة منير صبح، وتناول الإجتماع سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي.
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