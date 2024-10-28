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لبنان

عملا تحت القصف من أجل مدينتهما.. أب وابنه استشهدا بقصف إسرائيلي على صور

Lebanon 24
28-10-2024 | 07:32
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 نعت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، "الزميلين الراحلين حسن وخليل مسلماني، الأب وابنه اللذين كانا مثالا للتفاني والإخلاص في المؤسسة، حيث عملا معا في معمل صور، واللذين استشهدا إثر قصف العدو الإسرائيلي على منطقة صور".
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وقال البيان: "كان الفقيد حسن مسلماني أبا كريما ومحبوبا بين زملائه، وترك أثرا طيبا في قلوب كل من عرفه. أما خليل، فقد سار على خطى والده في المثابرة والتفاني، ولم يألُ يوما في أداء واجبه، بل كان دؤوبا في صيانة شبكات الكهرباء تحت القصف، مقدما الدعم الفني لمدينة صور في أحلك الظروف، حتى نال تنويها من إدارة المؤسسة تقديرا لجهوده وتفانيه. كان خليل مثالا يحتذى به في الإخلاص والانضباط".

وختم البيان :"تتقدم إدارة المؤسسة ومستخدميها بأحر التعازي القلبية إلى عائلة الفقيدين، وإلى زملائهما في معمل صور الحراري، ونسأل الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان".
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